Нефть торгуется разнонаправленно, в фокусе – ураган в США и Северная Корея

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром в понедельник: американский бенчмарк WTI пробует расти за счёт простаивающих добычных мощностей в США, тогда как североморская смесь Brent дешевеет после ядерных испытаний КНДР.

К 9.40 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,83 процента до $52,32 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,29 за баррель, на 0,02 процента ниже предыдущего закрытия.

Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей. Что касается добычных мощностей, то простой составляет около 5,5 процента, показали накануне данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Аналитики говорят, что ущерб от стихии не такой серьёзный, как полагали изначально: НПЗ и нефтепроводы уже начинают постепенно восстанавливать работу. В то же время некоторые эксперты считают, что нефтегазовому сектору США понадобятся месяцы, чтобы полностью ликвидировать последствия урагана.

Рынок также пристально следит за ситуацией вокруг Северной Кореи, которая в минувшие выходные провела шестые по счёту и пока самые мощные ядерные испытания.