Цены на нефть немного снизились, рынок следит за ураганом "Ирма" и ростом добычи в Ливии

Цены на нефть незначительно снижаются утром в четверг: в фокусе внимания инвесторов – надвигающийся на Карибские острова и южные штаты США ураган “Ирма” и восстановление добычи сырья в Ливии.

К 10.02 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,30 процента до $54,04 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,03 за баррель, на 0,26 процента ниже предыдущего закрытия.

Нефтяной сектор США постепенно восстанавливается после прошедшего по Мексиканскому заливу урагана “Харви”. НПЗ, трубопроводы и порты возобновляют работу, и аналитики говорят, что ущерб от стихии не настолько серьёзен, как полагали изначально.

В то же время игроки рынка внимательно следят за надвигающимся на Карибские острова и южные штаты США ураганом “Ирма”, которому была присвоена пятая, высшая, категория опасности.

Аналитики опасаются перебоев с поставками сырья в и из США.

Запасы нефти в США увеличились на 2,8 миллиона баррелей до 462,7 миллиона за неделю к 1 сентября, тогда как аналитики предсказывали рост на 4 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA) сегодня в 17.30 МСК.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют восстановление добычи сырья во входящей в ОПЕК и исключённой из глобального нефтяного пакта Ливии.

Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении Шарара постепенно восстанавливается после снятия блокады трубопровода, сказали источники Reuters в среду.