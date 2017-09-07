Цены на нефть немного снизились, рынок следит за ураганом "Ирма" и ростом добычи в Ливии

Цены на нефть незначительно снижаются утром в четверг: в фокусе внимания инвесторов – надвигающийся на Карибские острова и южные штаты США ураган “Ирма” и восстановление добычи сырья в Ливии.
К 10.02 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,30 процента до $54,04 за баррель.
Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,03 за баррель, на 0,26 процента ниже предыдущего закрытия.
Нефтяной сектор США постепенно восстанавливается после прошедшего по Мексиканскому заливу урагана “Харви”. НПЗ, трубопроводы и порты возобновляют работу, и аналитики говорят, что ущерб от стихии не настолько серьёзен, как полагали изначально.
В то же время игроки рынка внимательно следят за надвигающимся на Карибские острова и южные штаты США ураганом “Ирма”, которому была присвоена пятая, высшая, категория опасности.
Аналитики опасаются перебоев с поставками сырья в и из США.
Запасы нефти в США увеличились на 2,8 миллиона баррелей до 462,7 миллиона за неделю к 1 сентября, тогда как аналитики предсказывали рост на 4 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).
В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA) сегодня в 17.30 МСК.
Среди других факторов давления на котировки аналитики называют восстановление добычи сырья во входящей в ОПЕК и исключённой из глобального нефтяного пакта Ливии.
Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении Шарара постепенно восстанавливается после снятия блокады трубопровода, сказали источники Reuters в среду.