Нефть дорожает при поддержке разбушевавшегося шторма в США

Цены на нефть растут утром в пятницу: возможные перебои с добычей сырья на американском побережье Мексиканского залива поддержали котировки.

К 9.39 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,90 процента до $52,51 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,81 за баррель, на 0,8 процента выше предыдущего закрытия.

Разбушевавшийся в США шторм Харви набирает обороты и, как ожидается, к концу пятницы обрушится на побережье Мексиканского залива в полную силу.

Ряд компаний, включая Shell, Anadarko Petroleum и Exxon Mobil, уже приняли меры по ограничению добычи нефти и газа на некоторых платформах. НПЗ в порту Корпуса-Кристи, Техас, также приостановили производство.

“Затопление НПЗ, повреждение объектов инфраструктуры месторождений сланцевой нефти и перебои с добычей в Мексиканском заливе, вероятно, поддержат котировки на американский сорт WTI”, – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – сохраняющийся переизбыток сырья, и наращивание производства нефти в США играет здесь не последнюю роль.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась до 9,53 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). Это максимально высокий показатель с июля 2015 года и прирост более чем на 13 процентов с середины прошлого года.

В результате дисконт на WTI относительно североморской смеси Brent вырос максимально почти за два года до 4,69 за баррель, что делает сорта американской нефти привлекательными.

Как показали данные системы слежения за судами в терминале Рейтер, экспорт нефти из США в Азию превысил рекордные 300.000 баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.