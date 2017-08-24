Цены на нефть стабильны, трейдеры следят за развитием событий в Мексиканском заливе

Цены на нефть стабильны утром в четверг при поддержке сокращения запасов сырья в США, но дальнейший подъём рынка сдерживается ростом добычи в регионе.

К 9.33 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,02 процента до $52,56 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,34 за баррель, на 0,14 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю к 18 августа на 3,3 миллиона баррелей до 463,17 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Этот показатель ниже рекордного уровня марта прошлого года на 13,5 процента.

По данным EIA, запасы бензина сократились на 1,2 миллиона баррелей до 229,9 миллиона баррелей.

"Очередное значительное сокращение запасов нефти в США должно поддержать цены на сырьё", – сказали аналитики ANZ, добавив при этом, что "повод для беспокойства всё же есть, учитывая продолжающийся рост добычи нефти в США".

США на прошлой неделе нарастили производство сырья до 9,53 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные EIA. Это максимально высокий показатель с июля 2015 года и прирост более чем на 13 процентов с середины прошлого года.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют возможные перебои с добычей сырья в Мексиканском заливе из-за разбушевавшегося там шторма Харви.

Ряд компаний, включая Shell, Anadarko Petroleum и Exxon Mobil, уже приняли меры по ограничению добычи нефти и газа на некоторых платформах.