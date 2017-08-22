Нефть вышла в плюс за счет признаков постепенного выравнивания спроса и предложения

Цены на нефть вернулись к росту утром во вторник после вчерашнего снижения: поддержкой котировкам стали признаки постепенного выравнивания баланса спроса и предложения, особенно в США.

К 9.08 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,48 процента до $51,91 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,60 за баррель, на 0,49 процента выше предыдущего закрытия.

"Запасы нефти в США стабильно снижаются последние недели. Если эта тенденция продолжится, "быки" на нефтяном рынке воспрянут духом, а теперь прибавьте к этому сокращение (добычи сырья) ОПЕК и Россией", – сказал Фавад Разакзада из Forex.com.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года для восстановления баланса на мировом рынке нефти.

По прогнозу консалтинговой компании Petro-Logistics, поставки нефти ОПЕК в среднем составят 32,8 миллиона баррелей в сутки в августе, что на 419.000 баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца.

Коммерческие запасы нефти в США снизились почти на 13 процентов с мартовского пика до 466,5 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика EIA.