Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Цены на нефть стабильны, аналитики говорят о выравнивании глобального спроса и предложения

Цены на нефть стабильны утром в понедельник: поддержкой котировкам стало снижение числа буровых и коммерческих запасов в США, укрепившее веру игроков рынка в восстановление баланса на мировом рынке.

К 9.40 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,17 процента до $52,63 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,47 за баррель, на 0,08 процента ниже предыдущего закрытия.

Число буровых установок в США уменьшилось за неделю к 18 августа на 5 штук до 763, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Сокращение коммерческих запасов нефти в США, которые, по данным Управления энергетической информации (EIA), снизились почти на 13 процентов с мартовского пика до 466,5 миллиона баррелей, также поддержало рынок.

Среди факторов, сдерживающих его дальнейший подъём, – наращивание добычи сырья в США, которая в настоящий момент находится у отметки 9,5 миллиона баррелей в сутки.

"Восстановление баланса на нефтяном рынке набирает обороты, о чём говорят данные о сокращении запасов, и тем не менее рынок продолжает внимательно следить за продолжающимся ростом производства ресурсов сланцевой нефти", – сказал Уильям О'Лафлин из Rivkin Securities.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в воскресенье объявила форс-мажор на поставки нефти с месторождения Шарара в связи с блокадой нефтепровода, связывающего участок с экспортным терминалом, следует из документа, с которым удалось ознакомиться Рейтер.

Но несмотря на целый ряд факторов поддержки, удерживающих нефтяные котировки от снижения, аналитики отмечают, что драйверов роста в настоящий момент немного.

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