Последнее обновление: 11.04.2025 16:50

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются, но завершают неделю в минусе

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $63,39 за баррель, что на $0,06 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $2,15 до $63,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,07 до $60,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,28 до $60,07 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

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