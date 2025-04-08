Цены на нефть эталонных марок утром во вторник растут

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после падения по итогам трех сессий подряд.

Нефть за три минувших сессии обновила минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители в результате эскалации торговой войны.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $65,05 за баррель, что на $0,84 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,37 до $64,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,87 до $61,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,29 до $60,7 за баррель.