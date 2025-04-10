Армия Израиля заявила об ударе по 35 целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 35 объектам радикалов на территории сектора Газа. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

"ВВС ЦАХАЛ за сутки нанесли удары примерно по 35 целям, принадлежащим террористическим организациям по всему сектору Газа, включая атаки по наблюдательным пунктам, снайперским позициям, террористам и объектам террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на юге сектора израильские войска уничтожили несколько туннелей и ликвидировали ряд объектов инфраструктуры радикалов.

Кроме того, на севере Газы военные нанесли удары по нескольким боевикам.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.