Цены на нефть утром в среду снижаются: Brent подешевела до $60,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в среду после падения до четырехлетних минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures падает на $2,6 до $60,22 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $1,39 до $62,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $2,71 до $56,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,12 до $59,58 за баррель.

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%.

Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, являются вводимые администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведет к снижению спроса на топливо.