Цена на нефть Brent упала ниже $60 за баррель впервые со времен пандемии

Цены на нефть Brent резко снизились ниже $60 за баррель на фоне торгового напряжения между США, Китаем и Евросоюзом. Об этом пишет Reuters.

На торгах в среду, 9 апреля, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне обвалились до $58,57 за баррель. Это самая низкая цена с февраля 2021 года.

Отмечается, что в течение дня падение превысило 6%.

Цена на российскую нефть Urals в конце прошлой недели составляла $52, но сейчас, вероятно, опустилась ниже $50 с учетом скидок в $13-14 за баррель.

С начала апреля нефтяные котировки упали на 24%. Если тенденция сохранится, апрель станет худшим месяцем для нефтяного рынка со времен пандемии 2020 года.