Цены на нефть эталонных марок днем в четверг ускорили снижение

Снижение цен на нефть ускорилось днем в четверг на фоне сохранения неопределенности в мировой торговле.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 подешевели на $1,98 до $63,5 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $1,98 до $60,38 за баррель.

Следует отметить, что в среду цена на нефть Brent с поставкой в июне обвалилась до $58,57 за баррель на фоне торгового напряжения между США, Китаем и Евросоюзом.

Это самая низкая цена с февраля 2021 года. При этом в течение дня падение превысило 6%.