Последнее обновление: 10.04.2025 16:14

Цены на нефть эталонных марок днем в четверг ускорили снижение

Снижение цен на нефть ускорилось днем в четверг на фоне сохранения неопределенности в мировой торговле.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 подешевели на $1,98 до $63,5 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $1,98 до $60,38 за баррель.

Следует отметить, что в среду цена на нефть Brent с поставкой в июне обвалилась до $58,57 за баррель на фоне торгового напряжения между США, Китаем и Евросоюзом.

Это самая низкая цена с февраля 2021 года. При этом в течение дня падение превысило 6%.

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование