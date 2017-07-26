Нефть дорожает за счет снижения запасов в США, замедления роста добычи сланцев

Цены на нефть выросли утром в среду за счет превзошедшего прогнозы снижения запасов сырья в США и признаков замедления темпов роста добычи сланцев.

К 9.14 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,76 процента до $50,58 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,36 за баррель, на 0,98 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США существенно снизились на прошлой неделе, сообщил Американский институт нефти (API) во вторник.

По данным API, запасы нефти уменьшились на 10,2 миллиона баррелей до 487 миллиона за неделю, завершившуюся 21 июля, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 миллиона баррелей.

В ходе предыдущей сессии поддержку котировкам оказало запланированное Саудовской Аравией сокращение экспорта в августе.

Саудовская Аравия в августе снизит экспорт нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в годовом сравнении до 6,6 миллиона баррелей в сутки, сказал в понедельник министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

Сейчас котировки на североморский нефтяной маркер торгуются выше отметки в $50 за баррель, а американский сорт подбирается к $49 за баррель, и некоторые аналитики опасаются, что такой уровень цен, если сохранится, может быть на руку сланцевым добытчикам в США.

Американская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp в понедельник отчиталась о превысившем прогнозы квартальном убытке и объявила о сокращении капзатрат на $300 миллионов в 2017 году из-за подешевевшей нефти.

Таким образом, Anadarko стала первой нефтекомпанией в США, которая пошла на такой шаг.