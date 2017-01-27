Нефть в небольшом минусе, рост добычи в США нивелировал усилия ОПЕК

Цены на нефть немного снизились на малоактивных торгах в пятницу, так как рост производства в США перевесил оптимизм инвесторов относительно следования добытчиками глобальному пакту о сокращении добычи.

К 9.37 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,12 процента до $56,17 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,76, на 0,04 процента ниже предыдущего закрытия.

Трейдеры отмечают, что рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи.

Производство нефти в США выросло более чем на 6 процентов с середины 2016 года до 8,96 миллиона баррелей в сутки.

Число буровых установок также растёт и на прошлой неделе увеличилось на 29 единиц до 551, показали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель за почти четыре года.

Между тем производители ОПЕК и добытчики вне клуба говорят, что им уже удалось убрать с рынка примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках глобального пакта.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства, включая Россию, ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном снижении производства на порядка 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на рынке и поддержания цен на сырьё.

дня инвесторы сосредоточились на выполнении добытчиками условий пакта и росте добычи сланцевой нефти в США, сказали аналитики Barclays.

По их прогнозу, цены на Brent и WTI будут торговаться около отметки $55 за баррель и $53 за баррель соответственно в первом квартале 2017 года.

Несмотря на вероятность того, что сделка о сокращении добычи может и не привести к существенному росту цен на сырьё, условия для нефтекомпаний, возможно, сейчас являются наиболее благоприятными с 2012 года, чтобы генерировать прибыль, считают аналитики инвестиционного банка Jefferies.