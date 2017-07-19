Нефть в минусе из-за роста запасов в США и высокого предложения из ОПЕК

Цены на нефть снизились утром в среду из-за роста запасов в США и высокого уровня предложения из стран ОПЕК.

К 9.05 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,49 процента до $48,60 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,15 за баррель, на 0,54 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли на 1,6 миллиона баррелей до 497,2 миллиона за неделю, завершившуюся 14 июля, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,2 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA), публикуемая в среду.

Среди других факторов давления аналитики называют высокий уровень предложения из ОПЕК, несмотря на действие глобального пакта об ограничении нефтедобычи.

Основным драйвером роста добычи нефтекартеля ОПЕК остаётся наращивание производства сырья в исключённых из сделки Ливии и Нигерии.

"Нигерии и Ливии удалось добиться значительного прогресса в восстановлении добычи нефти. Текущий уровень производства сырья в Ливии находится на уровне или выше отметки в 1 миллион баррелей в сутки, а экспорт нигерийской нефти, как показал график отгрузок, в августе превысит 2 миллиона баррелей в сутки", – сообщил BNP Paribas.

Присоединение двух вышеупомянутых стран к нефтяному пакту маловероятно, добавили аналитики банка.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Кроме того, BNP Paribas даёт неутешительный прогноз по росту спроса на сырьё со стороны китайских переработчиков. По расчётам банка, ослабление экономики Китая приведёт к замедлению темпов роста загрузки местных НПЗ во второй половине года.