Нефть стабильна за счет высокого спроса в Китае, замедления буровой активности в США

Цены на нефть были стабильны утром в понедельник: поддержкой котировкам стали замедление темпов роста числа буровых в США и высокий спрос на сырье в Китае.

К 9.15 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,08 процента до $48,95 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,58 за баррель, на 0,09 процента выше предыдущего закрытия.

Число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на две штуки до 765, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

В то же время темпы роста числа буровых за последний месяц снизились до минимума с ноября 2016 года.

Среди других факторов поддержки инвесторы называют высокий спрос на сырье со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Так, в июне загрузка китайских НПЗ в годовом сравнении выросла на 2-3 процента до 46,08 миллиона тонн, или 11,21 миллиона баррелей в сутки, следует из данных Национального бюро статистики Китая.

Этот показатель лишь немного уступает рекорду декабря в 11,26 миллиона баррелей в сутки.

В то же время некоторые аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма, отмечая, что вышеупомянутые факторы – высокий спрос в Китае и замедление буровой активности в США – скорее, помогут установить нижний порог цен на нефть, нежели стимулировать их дальнейший рост.