Нефть продолжает рост за счет запланированного С.Аравией сокращения экспорта

Цены на нефть продолжили расти утром во вторник благодаря обещанию Саудовской Аравии сократить экспорт и призыву ОПЕК к отдельным членам картеля улучшить уровень соблюдения глобального пакта.

К 8.43 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,56 процента до $48,87 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,63 за баррель, на 0,63 процента выше предыдущего закрытия.

Саудовская Аравия в августе сократит экспорт нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в годовом сравнении до 6,6 миллиона баррелей в сутки, сказал в понедельник министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

Он также добавил, что участники глобального пакта об ограничении нефтедобычи в случае необходимости могут продлить его действие.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения.

Министры государств-участников пакта собрались в понедельник в Санкт-Петербурге, чтобы оценить успех общего дела.

"Мы считаем... что эти встречи нацелены на то, чтобы сохранить лицо и отвлечь внимание рынка от слабой приверженности Ирака (глобальному нефтяному пакту), роста производства сланцев в США и серьезного наращивания добычи в Ливии и Нигерии", – сказали аналитики Barclays.

Добыча нефти в Ливии достигла 1,069 миллиона баррелей в сутки, сообщил в понедельник Reuters осведомленный источник. Нигерия, в свою очередь, пообещала ограничить добычу на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, когда достигнет этого уровня.

По словам аналитиков, поддержку рынку также оказали слова главы американской нефтесервисной компании Halliburton Co Дейва Лесара.

"Сегодня есть признаки того, что рост буровой активности остановился – клиенты притормаживают, – сказал он. – Это происходит по всей Северной Америке".

Число буровых установок в США уменьшилось на прошлой неделе на фоне подешевевшей нефти, а темпы их роста за последний месяц снизились до минимума с июня 2016 года, сообщила в пятницу Baker Hughes.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).