Цены на нефть развернулись в минус после выхода отчета МЭА

Нефть начала дешеветь, после того как Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о снижении приверженности ОПЕК глобальному пакту об ограничении добычи сырья.

К 12.14 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,67 процента до $47,42 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,19 за баррель, на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия.

Уровень соблюдения ОПЕК глобального нефтяного пакта в июне снизился до минимального значения за первое полугодие этого года из-за превышения лимита добычи сырья некоторыми странами картеля, сообщило МЭА.

Страны-члены ОПЕК в прошлом месяце выполнили условия сделки на 78 процентов по сравнению с 95 процентами в мае.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 393.000 баррелей в сутки до 32,611 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете группы.

Основным драйвером роста добычи нефтекартеля в предыдущем месяце стало наращивание производства сырья в Ливии и Нигерии, которые не входят в глобальный нефтяной пакт.