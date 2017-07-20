Цены на нефть стабильны, рост сдерживается сохраняющимся избытком предложения

Цены на нефть стабильны утром в четверг после мощного ралли накануне: сдерживающим фактором является сохраняющийся избыток предложения сырья.

К 8.50 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,10 процента до $49,65 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,10 за баррель, на 0,04 процента ниже предыдущего закрытия.

Котировкам все еще не удается пробить принципиально важную отметку в $50 за баррель – основным фактором давления остается избыток предложения на мировом рынке нефти, сохраняющийся вопреки действию глобального пакта об ограничении добычи.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча, на которой некоторые участники соглашения обсудят его исполнение.

В ходе предыдущей сессии поддержку рынку оказало существенное снижение запасов сырья в США.

Тем не менее, по словам трейдеров, они по-прежнему высокие и сегодня превышают отметку в 490 миллионов баррелей.

В пользу нефти, как отмечают аналитики, может сыграть рост геополитической напряженности, в том числе возможное введение санкций США против Венесуэлы и обострение конфликта на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Не думаем, что такая тишина продлится вечно, геополитические риски снова растут", – сказали аналитики ANZ.