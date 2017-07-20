Нефть в плюсе, Brent пробила $50 впервые с начала июня

Цены на нефть выросли на вечерних торгах четверга за счёт превысившего прогнозы снижения запасов сырья в США.

К 16.54 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,74 процента до $50,07 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,44 за баррель, на 0,68 процента выше предыдущего закрытия.

Оба эталона обновили максимумы с начала июня.

"С технической точки зрения, это ключевой день, – сказал Оливье Якоб из PetroMatrix. – Если нефть сможет удерживаться (выше пробитой границы в $50)... то можно ждать небольшого ралли".

Основным фактором поддержки котировок стало значительное снижение недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 14 июля, на 4,73 миллиона баррелей до 490,62 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 3,2 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Запасы бензина уменьшились на 4,45 миллиона баррелей до 231,21 миллиона баррелей против прогноза снижения на 0,7 миллиона баррелей.

В то же время дальнейший подъём рынка сдерживают опасения инвесторов насчёт роста глобального предложения сырья, несмотря на действие пакта ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.