Цены на нефть вернулись к росту благодаря устойчивому спросу в Китае

Цены на нефть выросли на вечерних торгах четверга благодаря устойчивому спросу на сырье в Китае, который перебил данные МЭА о снижении приверженности ОПЕК глобальному пакту.

К 17.25 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,84 процента до $48,14 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,90 за баррель, на 0,9 процента выше предыдущего закрытия.

Китай импортировал 36,11 миллиона тонн нефти, или 8,79 миллиона баррелей в сутки, в июне, что позволило ему сохранить за собой статус крупнейшего импортера сырья, сообщило в четверг Главное таможенное управление страны.

В годовом сравнении закупки выросли на 17,9 процента.

"Мы однозначно говорим об устойчивом росте спроса (в Китае)," - сказал Нил Беверидж из Sanford C. Bernstein.

К внутридневному снижению котировки подтолкнул отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Уровень соблюдения ОПЕК глобального нефтяного пакта в июне снизился до минимального значения за первое полугодие этого года из-за превышения лимита добычи сырья некоторыми странами картеля, сообщило МЭА.

Страны-члены ОПЕК в прошлом месяце выполнили условия сделки на 78 процентов по сравнению с 95 процентами в мае.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 393.000 баррелей в сутки до 32,611 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете группы.

Основным драйвером роста добычи нефтекартеля в предыдущем месяце стало наращивание производства сырья в Ливии и Нигерии, которые не входят в глобальный нефтяной пакт.