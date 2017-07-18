Цены на нефть стабильны, рост сдерживается сохраняющимся избытком предложения

Цены на нефть были стабильны утром во вторник: устойчивый спрос поддержал котировки, но высокий уровень предложения из ОПЕК и США сдержал дальнейший подъём рынка.

К 8.38 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,04 процента до $48,44 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,01 за баррель, на 0,02 процента ниже предыдущего закрытия.

Основным фактором поддержки котировкам инвесторы называют высокий спрос на сырьё со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Так, в июне загрузка китайских НПЗ в годовом сравнении выросла на 2-3 процента до 46,08 миллиона тонн, или 11,21 миллиона баррелей в сутки, следует из данных Национального бюро статистики Китая.

В то же время избыток на мировом рынке нефти сохраняется, несмотря на действие глобального пакта ОПЕК+.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Уровень предложения сырья из стран группы остаётся высоким, в основном за счёт роста добычи в исключенных из сделки Ливии и Нигерии.

Добыча нефти в Ливии находится на уровне свыше 1,0 миллиона баррелей в сутки с конца июня и в настоящее время составляет около 1,032 миллиона баррелей в сутки, сообщил официальный представитель ливийской нефтяной отрасли.

Не в пользу рынка играет и рост производства сырья в США, которое недавно обновило максимум с июля 2015 года на уровне 9,4 миллиона баррелей в сутки.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).