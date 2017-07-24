Последнее обновление: 24.07.2017 12:30

Цены на нефть стабильны, инвесторы ждут встречи ОПЕК+

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть стабильны утром в понедельник: инвесторы ждут встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, на которой представители группы и не входящие в картель обсудят исполнение глобального пакта о сокращении добычи.

К 9.13 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,10 процента до $48,11 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,78 за баррель, на 0,02 процента выше предыдущего закрытия.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

По словам источников, мониторинговый комитет ОПЕК может рекомендовать включить Ливию и Нигерию в сделку, аналитики же сомневаются, что картель пойдёт на такой шаг.

"Сокращение добычи нефти Ливией и Нигерией практически невозможно, учитывая, что Ливия только начинает отходить от гражданской войны", – считает Канаме Гокон из Okato Shoji.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сказал в воскресенье, что восстановление равновесия на мировом рынке ускорится во второй половине 2017 года.

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