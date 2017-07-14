Цены на нефть стабильны, избыток предложения продолжает довлеть над рынком

Цены на нефть стабильны утром в пятницу: сдерживающим фактором остаётся высокий уровень запасов сырья, сохраняющийся вопреки действию глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи.

К 9.16 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,10 процента до $48,47 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,14 за баррель, на 0,13 процента выше предыдущего закрытия.

Сегодня нефтяные котировки близки к уровням конца ноября прошлого года, когда нефтекартель ОПЕК и ряд стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Уровень соблюдения ОПЕК глобального нефтяного пакта в июне снизился до минимального значения за первое полугодие этого года из-за превышения лимита добычи сырья некоторыми странами картеля, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны-члены ОПЕК в прошлом месяце выполнили условия сделки на 78 процентов по сравнению с 95 процентами в мае.

"ОПЕК нужно усилить сокращение добычи и продлить его сроки, если члены группы хотят избавиться от излишков сырья и роста цен", – сказали аналитики Sanford C. Bernstein.

Инвесторов также беспокоит рост добычи нефти в странах, не участвующих в сделке, прежде всего в США.

Производство нефти в США выросло более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,4 миллиона баррелей в сутки, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Кроме того, как отмечает Goldman Sachs, американским добытчикам удалось повысить рентабельность производства сланцев.

"Есть вероятность того, что добыча сланцев будет безубыточна даже при цене нефти в $45 (за баррель)... и, по нашим прогнозам, котировки WTI будут торговаться в диапазоне $45-$55 за баррель в этом году", – сообщил банк.