Цены на нефть стабильны, устойчивый спрос в Китае поддержал рынок

Цены на нефть стабильны утром в четверг: высокий спрос на сырьё в Китае поддержал котировки, но опасения игроков рынка насчёт сохраняющегося избытка предложения сдержали дальнейший подъём.

К 9.09 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,08 процента до $47,70 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,44 за баррель, на 0,11 процента ниже предыдущего закрытия.

Китай импортировал 212 миллионов тонн нефти, или 8,55 миллиона баррелей в сутки, в первом полугодии 2017 года, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 13,8 процента, сообщило в четверг Главное таможенное управление Китая.

Таким образом, Китай сохранил за собой статус крупнейшего импортёра нефти.

Основным фактором давления на котировки по-прежнему остаются опасения инвесторов насчёт сохраняющегося избытка предложения, несмотря на сокращение добычи нефти в рамках глобального пакта ОПЕК+.

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 393.000 баррелей в сутки до 32,611 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчёте группы.

Основным драйвером роста добычи нефтекартеля в предыдущем месяце стало наращивание производства сырья в Ливии и Нигерии, которые не входят в глобальный нефтяной пакт.

В то же время, как отмечают аналитики, несмотря на сохраняющееся перенасыщение рынка, положительная динамика всё же есть.

Так, запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 7 июля, на 7,56 миллиона баррелей до 495,35 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

"Данные о запасах нефти в США подтвердили начало снижения (излишков)", – сказали аналитики ANZ.