Нефть дорожает за счет снижения прогноза добычи в США в 2018 году

Цены на нефть значительно выросли утром в среду благодаря снижению прогноза добычи сырья в США в следующем году.

К 9.08 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,49 процента до $48,23 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,84 за баррель, на 1,78 процента выше предыдущего закрытия.

Управление энергетической информации США (EIA) во вторник понизило прогноз добычи нефти в США в 2018 году. По расчетам EIA, нефтедобыча в США увеличится до 9,9 миллиона баррелей в сутки в 2018 году с 9,3 миллиона баррелей в сутки в этом году – рост на 570.000 баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 680.000 баррелей в сутки.

Тем не менее, несмотря на незначительную корректировку прогноза, добыча нефти в 9,9 миллиона баррелей в сутки станет рекордно высоким показателем для США, добавили в EIA.

Еще одним фактором поддержки котировкам инвесторы называют снижение недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Запасы нефти в США уменьшились на 8,1 миллиона баррелей до 495,6 миллиона за неделю, завершившуюся 7 июля, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,9 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник,.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от EIA.