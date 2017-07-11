Нефть в небольшом плюсе за счет прогнозов краткосрочного роста спроса

Цены на нефть немного выросли утром во вторник благодаря прогнозам краткосрочного роста спроса, но в целом рынок остаётся слабым.

К 9.12 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,15 процента до $46,95 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $44,47 за баррель, на 0,16 процента выше предыдущего закрытия.

Поддержку котировкам оказали прогнозы устойчивого спроса в ближайшие недели, отмечают трейдеры, добавляя при этом, что рост спроса в основном объясняется сезонными факторами, тогда как долгосрочные перспективы выглядят не ясно.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

В целом же рынок остаётся слабым: инвесторов беспокоит рост предложения сырья, сохраняющийся вопреки действию глобального пакта ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча, на которой некоторые участники глобального пакта обсудят исполнение сделки.

"ОПЕК и России нужно понять одну простую вещь: рост добычи (нефти) в других странах нивелирует эффект от сокращения производства сырья в рамках соглашения", – сказали аналитики BNP Paribas.

В связи с этим они понизили прогноз средней цены на североморскую смесь до $51 (-$9) за баррель в 2017 году, на американский сорт – до $49 (-$8) за баррель.