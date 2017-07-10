Нефть в плюсе, дальнейший подъем рынка сдерживается ростом числа буровых в США

Цены на нефть выросли утром в понедельник, но наращивание буровой активности в США сдержало дальнейший подъём рынка.

К 9.15 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,47 процента до $46,93 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $44,42 за баррель, на 0,43 процента выше предыдущего закрытия.

Трейдеры отмечают, что несмотря на текущий рост котировок, в целом рынок остаётся слабым.

Так, североморская смесь Brent подешевела на 17 процентов с начала года, несмотря на действие глобального пакта ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Основным фактором давления на котировки остаётся рост добычи нефти и числа буровых в США.

По словам аналитиков ANZ, рынок "продолжает следить за ростом буровой активности и добычи нефти в США".

На прошлой неделе число буровых установок в США увеличилось на 7 штук до 763, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Производство нефти в США выросло более чем 10 процентов с середины 2016 года до 9,34 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, растёт экспорт из самих стран ОПЕК, усиливая сомнения инвесторов насчёт эффективности глобального пакта.

"Надежд на восстановление баланса на рынке мало... только если не произойдет значительного скачка спроса, потому что бороться с избытком предложения, похоже, становится всё сложнее", – сказал Сукрит Виджаякар из Trifecta.