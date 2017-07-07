Нефть дешевеет из-за роста добычи в США

Цены на нефть снизились более чем на 1 процент утром в пятницу из-за роста добычи сырья в США.

К 9.05 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,08 процента до $47,59 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $44,99 за баррель, на 1,16 процента ниже предыдущего закрытия.

Основным фактором давления на котировки стал рост нефтедобычи в США, которая на прошлой неделе увеличилась до 9,34 миллиона баррелей в сутки, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

"Превысившее прогнозы снижение запасов поддержало цены на нефть.… Но эффект был кратковременным, так как внимание игроков рынка переключилось на очередной рост добычи нефти в США", – сказали аналитики ANZ.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 30 июня, на 6,30 миллиона баррелей до 502,914 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,28 миллиона баррелей, сообщило EIA.

По расчётам аналитиков банка Morgan Stanley, цены на американский сорт в диапазоне $46-$50 за баррель должны предотвратить рост добычи нефти в США в средне- и долгосрочной перспективе. Но для значительного снижения производства сырья в США нужно, чтобы фьючерсы на WTI торговались у нижней границы $40 за баррель, добавляют они.

Morgan Stanley прогнозирует цену на WTI ниже $50 за баррель вплоть до середины 2018 года.

Среди других факторов, сдерживающих подъём рынка, – рост экспорта странами нефтекартеля ОПЕК. В июне поставки нефти из ОПЕК выросли второй месяц подряд до 25,92 миллиона баррелей в сутки, что превышает показатель мая и аналогичного периода прошлого года на 450.000 баррелей в сутки и 1,9 миллиона баррелей в сутки соответственно.