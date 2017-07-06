Нефть дорожает за счет снижения запасов в США

Цены на нефть выросли утром в четверг за счёт снижения запасов сырья в США, но опасения инвесторов насчёт сохраняющегося избытка предложения сдержали дальнейший подъём рынка.

К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,98 процента до $48,26 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,60 за баррель, на 1,06 процента выше предыдущего закрытия.

Поддержку котировкам оказало снижение запасов нефти в США, которое, как отмечают аналитики, указывает на высокий спрос на топливо.

Запасы нефти в США уменьшились на 5,8 миллиона баррелей до 503,7 миллиона за неделю, завершившуюся 30 июня, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,3 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) в среду.

Но в целом нефтяной рынок остаётся слабым.

Накануне цены на нефть снизились почти на 4 процента из-за роста экспорта странами ОПЕК, который в июне увеличился второй месяц подряд до 25,92 миллиона баррелей в сутки.

"Вопреки ожиданиям, общие запасы нефти в странах ОЭСР по-прежнему превышают отметку в 3 миллиарда баррелей, прибавьте к этому восстановление добычи в Ливии и Нигерии, а также стремительный рост производства сланцев в США – всё это может помешать быстрому снижению запасов сырья", – пишет Bank of America Merrill Lynch (BAML).

В связи с этим BAML, как и ряд других институтов, понизил прогноз средней цены на североморскую смесь Brent и американский сорт WTI в 2017 и в 2018 годах.