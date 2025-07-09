Армия Израиля начала окружение города Бейт-Ханун на севере Газы

Сухопутные израильские военные подразделения начали операцию по окружению города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Под командованием 162-й дивизии боевая группа бригады "Гивати" присоединилась к силам 99-й дивизии и начала операцию по окружению Бейт-Хануна на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска "действуют с целью ликвидации террористов и уничтожения террористической инфраструктуры и военного потенциала ХАМАС в этом районе".