Арабика дорожает на ожидании ввода пошлины в 50% на импорт из Бразилии в США

Цена кофе сорта арабика активно растет на новости, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии.

Стоимость фьючерсов на арабику поднималась более чем на 3,5% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг. Котировки растут на 1,5% до $2,88 за фунт.

"Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", - говорится в письме, направленном Трампом президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и опубликованном в соцсети The Truth Social.

Американский лидер отметил, что пошлины будут введены "отчасти из-за коварных нападок Бразилии на свободные выборы и фундаментальные права американцев на свободу слова".