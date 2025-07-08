Последнее обновление: 08.07.2025 15:40

В Техасе в результате наводнения погибли более 100 человек

По последним данным, в результате наводнения в Техасе погибли 104 человека, в том числе 28 детей, сообщает CNN. Более 20 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В поисково-спасательной операции задействованы сотни волонтеров и ресурсы 20 агентств штата, заявил губернатор Техаса Грегг Эббот.

Большинство жертв - в округе Керр. На территории этого округа располагался и летний детский лагерь Camp Mystic, где погибли 27 детей и вожатых.

Пережившие наводнение рассказали CNN, что сообщение об угрозе наводнения пришло глубокой ночью, когда все спали, а уровень воды поднялся очень быстро.

В начале июля сильнейшие ливни спровоцировали резкий подъем воды в реках. В ходе спасательной операции несколько сотен человек были эвакуированы с затопленных территорий, в основном на вертолетах.



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