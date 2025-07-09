Boeing возобновил поставки самолетов в Китай после перерыва в несколько месяцев

Американская аэрокосмическая компания Boeing в июне поставила 60 самолетов, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Среди них – восемь самолетов для китайских заказчиков, что стало первыми поставками с апреля, информирует Reuters.

Пекин запретил поставки самолетов Boeing на фоне обострения тарифного спора между двумя крупнейшими экономиками мира – США и КНР. Однако в мае запрет был снят после договоренностей о временном снижении пошлин.

Поставки самолетов внимательно отслеживаются на Уолл-стрит, ведь производители получают значительную часть оплаты именно в момент передачи самолетов заказчикам, пишет издание.

Рост поставок произошел на фоне попыток Boeing восстановиться после многолетних сбоев в производстве и кризисов, приведших к значительной долговой нагрузке.

Из пяти самолетов 737 MAX, переданных китайским заказчикам, еще три также были поставлены в Китай – один 787 и два грузовых 777.

В мае Boeing поставил 44 самолета, а в июне 2024 года – 45. В первой половине 2025 года компания дала 280 самолетов.

Объемы заказов в июне уменьшились по сравнению с маем, когда Boeing зафиксировал шестой по объему месячный уровень заказов в своей истории, согласно данным компании.

С начала года Boeing получил 668 заказов, или 625 чистых (после учета отмен и изменений).