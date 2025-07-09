Цены на медь бьют рекорды из-за заявления Трампа о 50% пошлинах

Цены на медь в США резко выросли до рекордного уровня во вторник после того, как Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет 50% пошлины на этот промышленный металл в рамках эскалации торговой войны президента. Об этом пишет газета Financial Times.

"Сегодня мы работаем с медью", - сказал Трамп перед заседанием кабинета министров, добавив, что считает, что пошлины будут на уровне 50%.

Эти высказывания открыли новый фронт в торговых войнах президента США, после того как Трамп направил письма, в которых определил уровень пошлин для более чем десятка стран, которые вступят в силу 1 августа.

Трамп позже заявил, что сделает торговые объявления в отношении еще по крайней мере семи стран в среду.

Угроза введения более высоких пошлин на медь вызвала бурную реакцию на рынке, поскольку металлы широко используются в электронике, строительстве и промышленном оборудовании.

Фьючерсы на медь на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 13% до $5,69 за фунт, что является рекордным закрытием и самым большим скачком с 1969 года, согласно данным FactSet. Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов снизились в азиатской торговле, прежде чем частично восстановить потери.

"Мы ожидаем официального подтверждения ставки на уровне 50% в течение нескольких недель, а также ее внедрения в течение 30 дней", - отметили аналитики Citi.

"Мы считаем, что это переломный момент для рынка меди в 2025 году, поскольку приближение введения пошлин закрывает возможности для значительных поставок меди в США - возможно, на весь 2025 год", - добавили они.

Цены в Нью-Йорке поднялись на "беспрецедентные" 25% выше фьючерсов на Лондонской бирже металлов, отметил Даниэль Хайнс, старший стратег товарных рынков ANZ.

Чили является крупнейшим поставщиком очищенной меди в США, составляя около 70% импорта в долларовом эквиваленте - после Канады и Перу, согласно таможенным данным Trade Data Monitor.

Аналитики JPMorgan отметили, что "рынок будет удивлен" уровнем предложенной пошлины, добавив, что в банке прогнозировали ставку пошлины на уровне 25% для импорта очищенной меди.