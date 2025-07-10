Последнее обновление: 10.07.2025 18:00

Великобритания поставит Украине более 5 тыс. ракет для ПВО

Великобритания и Украина заключают соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

В заявлении указано, что соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест, а также позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии.

Соглашение будет подписано на нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в итальянском Риме.

Это позволит поставить более 5 тысяч ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales.

Великобритания также подтверждает предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение следующего года.

"Это заявление подчеркивает нашу неизменную поддержку Украины – усиление ее противовоздушной обороны против разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку важной работы по восстановлению страны и предоставление народу надежды, в которой он так нуждается", – приводит пресс-служба правительства слова британского вице-премьера Анджелы Рейнер.

Великобритания выделит до 10,5 млн фунтов стерлингов на Программу реформы государственного управления и до 1 млн фунтов стерлингов на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025-2026.



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