Нефть дешевеет на фоне наращивания добычи в странах ОПЕК, роста запасов в США

Цены на нефть снизились на 1 процент в среду,так как данные показали увеличение запасов сырья в США, а ОПЕК сообщила о росте нефтедобычи вопреки пакту о сокращении.

К 9.23 фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 1,01 процента до $48,23.

Фьючерсы на американскую марку WTI торговались по $45,92 на 1,14 процента ниже предыдущего закрытия.

Цены на нефть снизились более чем на 10 процентов с конца мая под давлением сохраняющеюгося на рынке избытка сырья вопреки попыткам ОПЕК сократить добычу нефти почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки до конца первой половины 2018 года.

Приверженность стран ОПЕК пакту вызывает сомнения, а отчет картеля на этой неделе показал, что добыча сырья выросла на 336.000 баррелей в сутки в мае до 32,14 миллиона баррелей в сутки.

Избыток сохраняется также благодаря активному бурению сланцевой нефти в США, которое способствовало росту добычи в стране на 10 процентов за последний год до 9,3 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже объемов производства в крупнейшем нефтеэкспортере, Саудовской Аравии.

Данные Американского института нефти (API) показали во вторник, что запасы сырья в США выросли на 2,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 9 июня, до 511,4 миллиона баррелей, при ожидавшемся снижении на 2,7 миллиона баррелей.