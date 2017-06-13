Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении поставок из С.Аравии в Азию

Цены на нефть выросли во вторник на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия значительно сократила поставки, в то время как рост добычи в США указывает на сохраняющийся избыток на рынках.

К 9.45 фьючерсы на нефть сорта Brent торговались по $48,53 на 0,24 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI выросли на 0,22 процента до $46,31.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортёр нефти, участвует в сделке ОПЕК о сокращении добычи ради стабилизации рынка. В этом пакте участвует несколько стран вне картеля, в том числе Россия.

Чиновники Саудовской Аравии говорят, что объём поставок значительно снижается. Так, в Азию в июле будет поставлено 300,000 баррелей, хотя некоторые азиатские НПЗ сообщили, что поставки осуществляются в полном объёме.

Согласно торговым данным, ОПЕК поставляла в среднем около 26 миллионов баррелей в сутки своим покупателям во второй половине 2016 года, а в первой половине этого года картель планирует в среднем поставлять около 25,3 миллиона баррелей в сутки.

Наращивание буровой активности в США, которое способствовало росту добычи в США более чем на 10 процентов с середины 2016 года, подрывает попытки ОПЕК сократить избыток на рынке.

По данным Управления энергетической информации США (EIA) в следующем году добыча вырастет на 10 миллионов.

Несмотря на рост котировок во вторник, нефть потеряла в цене 10 процентов стоимости с конца мая, когда ОПЕК объявил о продлении пакта.