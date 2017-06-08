Нефть дорожает после снижения до месячного минимума из-за неожиданного роста запасов в США

Фьючерсы на нефть выросли на торгах четверга в Азии после масштабных потерь в ходе предыдущих торгов, связанных с данными, указавшими на первый рост запасов в США за 10 недель и возобновившими беспокойство о перенасыщении рынка.

К 9.07 фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,74 процента до $46,06 за баррель. В среду они завершили торги снижением на 5,1 процента, закрывшись на минимуме с 4 мая.

Фьючерсы на нефть Brent торговались по $48,48 за баррель, на 0,87 процента выше предыдущего закрытия после снижения на 4,1 процента, также до минимума с 4 мая.

"Ситуацию осложняет тот факт, что нам предстоят все эти важные политические и экономические события", - сказал рыночный аналитик OptionsXpress Бен Ле Брюн, имея в виду выступление бывшего главы ФБР Джеймса Коми в Конгрессе, заседание Европейского центрального банка и досрочные выборы в Великобритании.

Многие инвесторы осторожны в ожидании выступления Коми, опасаясь намеков на то, что президент США Дональд Трамп мог пытаться препятствовать правосудию. Подобное нарушение может привести к слушаниям об импичменте.

Представители руководства ЕЦБ готовятся дать более благоприятную оценку экономики и даже обсудить отказ от обещаний в случае необходимости принять дополнительные меры стимулирования, сказали источники, непосредственно знакомые с ситуацией.

По словам Ле Брюна, ни одно из этих событий "напрямую не связано с нефтью, но все они могут влиять на доллар и общее настроение к риску".

Запасы нефти и бензина в США неожиданно выросли на прошлой неделе, показали официальные данные в среду.