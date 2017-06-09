Последнее обновление: 09.06.2017 17:24

Цены на нефть стабильны после резких падений, избыток сохраняется

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резких падений ранее на этой неделе, но избыток топлива на рынке, сохраняющийся вопреки попыткам ОПЕК его снизить путем сокращения добычи, оказывает давление на котировки.

К 9.31 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,09 процента до $47,77 за баррель.

Фьючерсы на американскую марку снизились на 0,09 процента до $45,54 за баррель.

"Цены на нефть тестируют минимумы четвертого квартала 2016 года... несмотря на принятое в прошлом месяце решение о продлении пакта ОПЕК на 9 месяцев", - сообщают в американском банке Jefferies, отмечая, что основное давление на котировки оказывает добыча в США.

Данные Управления энергетической информации США (EIA) за эту неделю показали неожиданный рост запасов товарной нефти до 513,2 миллиона баррелей на этой неделе.

Запасы нефтепродуктов также выросли, несмотря на характерный для летнего сезона пик спроса.

"Это было первое увеличение запасов сырья за 9 недель... Запасы бензина выросли на 3,3 миллиона баррелей (первый рост за 5 недель), а запасы дистиллятов пополнились 4,4 миллиона баррелей, показав крупнейший рост с января 2017 года", - сообщили в банке.

Азиатские рынки тоже перенасыщены. Трейдеры продолжают отправлять излишек нефти на плавучие нефтехранилища, что является ключевым показателем перенасыщения рынка.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование