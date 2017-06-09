Цены на нефть стабильны после резких падений, избыток сохраняется

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резких падений ранее на этой неделе, но избыток топлива на рынке, сохраняющийся вопреки попыткам ОПЕК его снизить путем сокращения добычи, оказывает давление на котировки.

К 9.31 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,09 процента до $47,77 за баррель.

Фьючерсы на американскую марку снизились на 0,09 процента до $45,54 за баррель.

"Цены на нефть тестируют минимумы четвертого квартала 2016 года... несмотря на принятое в прошлом месяце решение о продлении пакта ОПЕК на 9 месяцев", - сообщают в американском банке Jefferies, отмечая, что основное давление на котировки оказывает добыча в США.

Данные Управления энергетической информации США (EIA) за эту неделю показали неожиданный рост запасов товарной нефти до 513,2 миллиона баррелей на этой неделе.

Запасы нефтепродуктов также выросли, несмотря на характерный для летнего сезона пик спроса.

"Это было первое увеличение запасов сырья за 9 недель... Запасы бензина выросли на 3,3 миллиона баррелей (первый рост за 5 недель), а запасы дистиллятов пополнились 4,4 миллиона баррелей, показав крупнейший рост с января 2017 года", - сообщили в банке.

Азиатские рынки тоже перенасыщены. Трейдеры продолжают отправлять излишек нефти на плавучие нефтехранилища, что является ключевым показателем перенасыщения рынка.