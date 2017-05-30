Американские города объединяются ради импичмента Трампу

Американские муниципалитеты создают движение с целью добиться импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает американское издание Politico.

Понимая, что вопрос отстранения президента от власти не находится в компетенции местных властей, они пытаются воздействовать на своих конгрессменов, чтобы те инициировали расследование против Трампа. Начать процедуру импичмента имеет право только Палата представителей и только по рекомендации юридического комитета.

Город Бруклин в штате Массачусетс на данный момент является десятым американским городом, принявшим резолюцию о необходимости импичмента.

"Трамп - расист, ксенофоб и шовинист, и он проводит политику, соответствующую своим убеждениям", - заявил представитель городского совета Чикаго Амейа Павар, инициировавший рассмотрение резолюции в городском парламенте. Большинство городов, принявших аналогичные резолюции, находятся в штатах Массачусетс и Калифорния.

В части 4 второй статьи американской конституции говорится: "Президент, вице-президент и другие должностные лица могут быть отстранены от должности путем импичмента по обвинению в государственной измене, взяточничестве и других серьезных преступлениях и правонарушениях". Определенного ответа на вопрос, что именно можно считать "другими серьезными преступлениями", нет. На практике это остается на усмотрение Конгресса.