Букмекеры отмечают рост объема ставок на импичмент президента США

Букмекерские сайты США и Британии отметили резкий рост объема ставок на импичмент президента США Дональда Трампа до конца этого года после скандала с экс-главой ФБР Джеймсом Коми, сообщает американское издание "Хилл".

Так, на популярном в США букмекерском сайте PredictIt шансы на импичмент американского президента возросли с 7% в начале мая до 27% в настоящее время. Издание отмечает, что PredictIt нельзя считать авторитетным сайтом в том, что касается ставок на политические события: перед президентскими выборами он определял шанс на победу в них Хиллари Клинтон в 82%.

Пользователи британского букмекерского сайта Betfair.com расценивают шанс Д.Трампа покинуть пост до конца этого года в 55%. Наибольший объем ставок пользователей на импичмент президента пришелся на вечер после публикации статьи американской газеты "Нью-Йорк таймс" о том, что Д.Трамп лично просил экс-главу ФБР Джеймса Коми завершить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Другая британская контора Paddy Power оценивает вероятность того, что Д.Трамп не проведет полный срок на посту президента США как 3-1.