В американском Конгрессе обсуждают перспективы импичмента президента Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Дональда Трампа, заявил законодатель Джерольд Надлер.

По мнению конгрессмена, американский лидер "окружил себя жуликами" и был частью широкого "заговора против американского народа" с целью победить на выборах в 2016 году, сообщила радиостанция "Голос Америки". Она отмечает, что демократ из Нью-Йорка Дж.Надлер, вероятно, станет председателем юридического комитета Палаты представителей, когда в январе будущего года контроль над ней получат демократы.

Дж.Надлер заявил телекомпании CNN, что законодатели должны решить, "насколько важны" обвинения против Д.Трампа, однако обвинения с целью импичмента должны выдвигаться "только в случае серьезных правонарушений".

Конгрессмен высказал такое мнение через пару дней после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коуэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Д.Трампом и по его указанию.

По мнению Дж. Надлера, если эти утверждения в отношении Д.Трампа окажутся правдой, то они, "безусловно, могут стать основаниями для импичмента".

Дж.Трамп уже отверг новые обвинения против него в связи с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также обвинения в контактах его предвыборного штаба с Россией.