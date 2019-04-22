Топ-демократы не исключают возможность импичмента Трампа после отчета Мюллера

Высокопоставленные демократы в Конгресс США оставили открытым вопрос импичмента президента США Дональда Трампа, сообщив, что сначала им необходимо понять, препятствовал ли он работе комиссии Роберта Мюллера.

“Посмотрим, куда нас приведут факты, - сказал в воскресенье в эфире NBC председатель судебного комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер. - Препятствование правосудию, если оно будет доказано, карается импичментом”.

В отчете Мюллера о вмешательстве России в ход президентских выборов 2016 года содержатся упоминания многочисленных случаев, когда Трамп пытался помешать расследованию. В нем нет выводов о том, что Трамп совершил преступление, но нет и оправданий его действиям.

Прежде чем делать какие-либо выводы, демократы хотят услышать Мюллера и генерального прокурора Уильяма Барра, который должен дать показания в начале мая, сказал Надлер. Он также намерен вызвать для дачи показаний бывшего советника Белого дома Дональда Макгана.

Лидеры партий предупредили от импичмента за 18 месяцев до намеченных на ноябрь 2020 года президентских выборов, хотя видные либералы и потребовали начать процедуру отстранения Трампа от должности. Республиканцы стоят на стороне Трампа, и импичмент вряд ли пройдет через контролируемый ими Сенат.