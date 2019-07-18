Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Конгресс США сегодня на голосовании заблокировал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что 332 конгрессмены проголосовать против рассмотрения резолюции, 95 за и один воздержался. Отмечается, что конгрессмены проголосовали за то, чтобы отложить рассмотрение импичмента, а не отказаться от него совсем.

Трамп прокомментировал идею об импичменте как "самое смешное" дело, над которым ему приходилось работать.

"Импичмент вашего президента, который возглавлял крупнейший экономический бум в истории нашей страны, лучшие показатели работы, наибольшее снижение налогов, восстановление вооруженных сил и многое другое, теперь закончился. Этого никогда не должно случиться с другим президентом Соединенных Штатов снова", - пишет Трамп.

Напомним, процедуру импичмента инициировал конгрессмен от Демократической партии Эл Грин. Причиной стали некорректные высказывания Трампа в Твиттере относительно представительниц Демократической партии. В них Трамп предложил "прогрессивным" женщинам-демократам, которые плохо отзываются о штатах, покинуть США и вернуться к своим "наиболее коррумпированным и неумелым" странам в мире. В частности, он упомянул и спикера палаты демократов Нэнси Пелоси. Тогда Палата представителей США проголосовала за резолюцию об официальном осуждении расистских высказываний Трампа.