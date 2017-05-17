Последнее обновление: 17.05.2017 17:50

Конгрессмен-демократ от штата Техас призвал начать процедуру импичмента Трампа

Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин анонсировал призыв начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

"Сегодня в Конгрессе США я выступлю с призывом к импичменту в отношении президента", - написал Э.Грин на своей странице в "Твиттере".

Ранее Э.Грин распространил заявление, в котором, в частности, написал: "Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, то это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам".

"Президент Трамп совершил деяние, за которое он должен быть привлечен к ответственности Палатой представителей (Конгресса США). Это деяние заключается в создании помех законному расследованию связей кампании президента (Трампа) и российского влияния на выборы президента 2016 года. Ответственность президента, как известно из конституции, это - импичмент", - отметил Э.Грин.

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