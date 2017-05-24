Китайские фондовые индексы стабильны, Гонконг вырос, несмотря на cнижение рейтинга КНР

Основные фондовые индексы Китая отыграли утренние потери и завершили торги среды практически без изменений, поскольку рост акций копаний малой капитализации частично компенсировал влияние понижения агентством Moody's кредитного рейтинга страны.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, закрылся на отметке 3.424,17 пункта, почти не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,1 процента до 3.064,08 пункта.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду снизило кредитный рейтинг Китая, сообщив, что ожидает ухудшения финансового положения страны в ближайшие годы в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга.

Ведущие фондовые индексы упали более чем на 1 процент вскоре после открытия рынка, но затем восстановили большую часть потерь и закрылись с незначительными изменениями.

Большинство секторов снизились вслед за акциями оборонительных секторов, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения.

Бумаги компаний малой капитализации заметно выросли. Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, поднялся на 1,0 процента.

Ведущий фондовый индекс Гонконга завершил в плюсе четвертую сессию подряд, обновив 22-месячный максимум, несмотря на решение Moody's о понижении кредитного рейтинга Китая.

Индекс Hang Seng вырос на 0,1 процента до 25.428,50 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, закрылся вблизи уровня предыдущей сессии на отметке 10.390,87 пункта.

Акции рыночного тяжеловеса Tencent снизились примерно на 1 процент, взяв передышку после существенного роста последних дней.