Европейские производители автозапчастей из-за Китая вынуждены останавливать производство

Европейские производители автозапчастей вынуждены останавливать производство из-за нехватки редкоземельных элементов после того, как Китай ввел ограничения на их экспорт. Об этом пишет Reuters.

Ассоциация европейских автопоставщиков CLEPA предупредила о новых остановках в ближайшие недели.

По данным CLEPA, с апреля лишь четверть из сотен заявок на экспортные лицензии была одобрена. Некоторые отклонялись "на чисто процедурных основаниях".

"Алгоритм выдачи разрешений отличается в зависимости от провинции, а в отдельных случаях требуется чувствительная информация об интеллектуальной собственности", - отметили в ассоциации.

CLEPA предупреждает, что без упрощения процедур в течение трех-четырех недель будет остановлено еще больше заводов, ведь запасы исчерпываются.

Ограничения Китая, объявленные в апреле, ударили по поставкам для автопроизводителей, аэрокосмической отрасли, производителей микрочипов и военных подрядчиков во всем мире. Из-за этого отраслевые организации Германии, США и Индии уже призвали свои правительства вмешаться и оказать давление на Пекин.