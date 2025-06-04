Правительство Германии одобрило пакет налоговых льгот для компаний на €46 млрд

Правительство Германии одобрило пакет налоговых послаблений на общую сумму €46 млрд для поддержки бизнеса и экономики в целом на период с 2025 по 2029 год включительно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин ФРГ.

Пакет включает льготные правила амортизации, позволяющие компаниям быстрее списывать стоимость активов, в том числе в объеме до 30% в год в первые три года.

Он также предусматривает снижение ставки корпоративного налога на 1% в год в течение пяти лет - с 2028 до 2032 год включительно. К концу пятилетнего периода ставка налога снизится до 10%.

Кроме того, в одобренный пакет включены налоговые вычеты для покупающих электромобили компаний.

Меры, которые требуют одобрения парламента, как ожидается, сократят налоговые доходы государства на €2,5 млрд в текущем году, а к 2028 году потери налоговых поступлений достигнут €12 млрд.

Правительство рассчитывает направить проект на рассмотрение парламента в июне, до летних каникул.