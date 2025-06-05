ЕС продлил отмену ограничений на импорт украинской стали и железа еще на три года

Совет Европейского Союза принял регламент, который предусматривает продление отмены защитных мер в отношении импорта железа и стали из Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что решение направлено на поддержку украинской экономики в условиях войны, которая длится четвертый год.

Регламент вступит в силу 6 июня 2025 года и будет действовать в течение трех лет.

Он позволяет украинским производителям и экспортерам железа и стали избежать ограничений, введенных еще в 2018 году для защиты европейской промышленности от чрезмерного глобального предложения.

Вместе с тем Европейская комиссия оставляет за собой право временно приостановить действие этого регламента в отношении отдельных товаров сроком до 12 месяцев.

Такое решение может быть принято в случае, если импорт определенных украинских продуктов достигнет уровня, который наносит серьезный ущерб или представляет угрозу для производителей в ЕС.

Освобождение Украины от действия этих ограничений является частью более широкой поддержки со стороны ЕС на фоне незаконной, неспровоцированной и неоправданной полномасштабной войны со стороны России, которая серьезно подорвала способность Украины вести торговлю, в частности из-за потери или уничтожения металлургических предприятий.

В понедельник, 2 июня, ЕС и Украина начали первые формальные переговоры о новых условиях торговли, которые придут на смену автономным торговым мерам, которые устанавливали льготный режим торговли для украинских экспортеров.

А 6 июня на смену "торговому безвизу" с Украиной вступят в силу переходные меры, которые вернут украинских экспортеров к тарифным квотам в рамках существующей зоны свободной торговли Украины с ЕС, с некоторыми преференциями.